Perché oggi c’è il No Stream Day, lo sciopero degli streamer e del pubblico di Twitch Italia

9 Dicembre 2020 – 17:28

Oggi è il No Stream Day, giornata di sciopero di streamer e pubblico su Twitch come segno di solidarietà al ban di Sdrumox, noto content creator italiano. L’iniziativa esprime un certo malcontento tra gli utenti della piattaforma viola per sua la politica di segnalazione e di ban, definita poco chiara.

Fonte: Fanpage Tech