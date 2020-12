Minecraft ha una nuova grafica (pazzesca)

9 Dicembre 2020 – 18:23

(Foto: Minecraft)Finalmente ufficiale a livello globale Minecraft Rtx ossia la versione del popolarissimo titolo sandbox col supporto del ray tracing per la rappresentazione ultra-realistica del comportamento di luci, ombre e riflessi nell’ambiente di gioco. Giunge alla fine il lungo test beta partito lo scorso aprile e diventa disponibile per tutti gli utenti dotati di computer con sistema operativo Windows 10 e una scheda grafica compatibile.

Per tutti i possessori di sistemi con a bordo una gpu come GeForce RTX 2060 o superiore si potrà dunque sfruttare la tecnologia Nvidia che lavora in abbinamento al Render Dragon di Minecraft per un’esperienza tutta nuova. Una vera rivoluzione a livello grafico come è stato il passaggio dal 2d al 3d visto che il mondo virtuale diventa ancora più immersivo e realistico grazie alla rinnovata gestione delle luci. Ecco un video che mostra meglio di mille parole il salto evolutivo notevole del titolo di recente passato tra le proprietà Microsoft:



Si può notare come l’illuminazione si comporti in modo più coerente e meno costruita con i raggi che filtrano dalle nuvole e creano ombre sempre diverse, i riflessi sulle superfici d’acqua oppure delle vetrate colorate, ma anche il cambio del colore a seconda della posizione della sorgente, proprio come il Sole quando si trova all’orizzonte oppure allo zenit.

Per godere al meglio della succosa novità, tutti gli utenti che installano Minecraft Rtx possono visitare mappe e mondi progettati ad hoc per mostrare al meglio le potenzialità del ray tracing come il già celebre Colosseum Rtx che si può raggiungere gratuitamente dal Marketplace di Minecraft oppure il Dungeon Dash Rtx. Con le gpu con ray tracing più vecchie si può giocare a 1080p e 60 fps, mentre con le nuove Rtx 3070, 3080 o 3090 si può pompare anche a 4k e oltre i 60 fps.

A parte la grafica non cambia niente a livello di gamplay rispetto alla versione Bedrock, che mantiene peraltro anche il cross-play.



