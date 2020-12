Dallo smartphone al pennarello, l’opera d’arte nasce da un click

9 Dicembre 2020 – 20:28

Unire tecnologia ed espressione artistica si può. Lo ha fatto il doodle artist FRA! che ha realizzato il disegno a mano più grande del mondo trasformando le foto e i disegni che gli utenti di Xiaomi hanno caricato sulla piattaforma "Doodle Dream". Il disegno sarà donato alla comunità di Altomonte, in Calabria, per raccogliere fondi per un'opera utile alla collettività.

Fonte: Fanpage Tech