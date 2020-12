A che punto sono gli accordi post-Brexit?

9 December 2020 – 17:58

(foto: Daniel Leal-Olivas – WPA Pool/Getty Images)Solo all’inizio dell’ottobre di quest’anno l’Unione europea avviava una procedura di infrazione nei confronti del Regno Unito a causa dell’Internal Market Bill, la legge approvata da quest’ultimo che viola in più parti i termini dell’accordo per la Brexit concordato nel 2019. Oggi, per quanto la disputa sia in generale meno dura di allora, non siamo arrivati tanto lontano: i termini di un accordo commerciale per l’uscita dello Uk dall’Ue ancora non si vedono, nonostante il termine ultimo del 31 dicembre 2020 sia ormai vicinissimo.

Martedì 8 dicembre, in colloqui separati, Regno Unito e Ue hanno raggiunto un’intesa su alcuni accordi commerciali specifici post-Brexit per l’Irlanda del Nord, compresi i controlli alle frontiere, le regole commerciali e il funzionamento del nuovo confine del mare d’Irlanda. Il Regno Unito ha deciso di abbandonare le clausole contenute nell’Internal Market Bill che avrebbero potuto condurre a una violazione del diritto internazionale. I dettagli dell’accordo non sono ancora stati resi pubblici ma, secondo la giornalista politica della Bbc Jayne McCormack, “è stato un momento importante per le imprese” del Regno Unito.

Nella serata di mercoledì 9 dicembre il primo ministro britannico Boris Johnson cenerà con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Bruxelles, per cercare di sbloccare la situazione di stallo in cui versano i negoziati. Permangono infatti forti disaccordi sui diritti di pesca, sulle regole di concorrenza tra imprese e sui meccanismi di controllo del rispetto dei patti.

Regno Unito e Ue sono ai ferri corti sulla cosiddetta parità di condizioni, ossia l’insieme di regole e standard condivisi che garantiscono che le aziende di un paese non abbiano un vantaggio sleale rispetto alle concorrenti di un altro. Bruxelles vorrebbe che Londra seguisse da vicino le regole dell’Ue per quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le normative ambientali, ma Londra continua a ribadire che l’obiettivo della Brexit è proprio quello di liberarsi dal giogo delle regole comuni e riaffermare la propria sovranità nazionale.

Una fonte del governo britannico ha dichiarato alla Bbc che degli eventuali progressi a livello politico durante l’incontro tra Johnson e von der Leyen potrebbero consentire alle trattative tra il capo negoziatore di Londra, David Frost, e il capo negoziatore dell’Ue, Michel Barnier, di riprendere nei prossimi giorni. Ma la fonte ha anche aggiunto che è importante essere “realistici” sul fatto che un accordo finale sulla Brexit potrebbe non essere raggiunto. In caso di mancato accordo verranno introdotti controlli di frontiera e tasse per le merci che viaggiano tra Regno Unito e Ue.

