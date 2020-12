10 milioni di Immuni, di IO e di noi

9 December 2020 – 17:54

Tra poche ore sia l’app Immuni che l’app IO supereranno (quasi in contemporanea) quota 10 milioni di download: due storie che raccontano l’Italia.

The post 10 milioni di Immuni, di IO e di noi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico