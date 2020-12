Mini PC di fascia alta scontato di oltre 100 euro

8 Dicembre 2020 – 19:48

Oggi Amazon propone un ottimo prezzo su uno dei mini PC più potenti sul mercato, con uno sconto che supera i 100 euro: il Beelink GTR Mini.

Fonte: Punto Informatico