La carta da regalo personalizzata in pochi clic

8 December 2020 – 12:00

Carta regalo personalizzata (foto: Papername.com)Se siete tra quelli che dedicano quasi più tempo alla confezione del pacchetto che alla scelta del regalo in sé, sappiate che esiste un sito che vi permette di creare la vostra carta da regalo personalizzata. Con fotografie o scritte pensate su misura per il destinatario e senza dover ordinare quantità industriali di rotoli. Potete farvi preparare anche un solo foglio, per un incarto unico.

A proporre le carte regalo che vi faranno dimenticare le classiche fantasie di Natale con alberelli, fiocchetti e Santa Claus è Papername.com, progetto di una startup milanese. Basta collegarsi al sito e scegliere uno dei nove template disponibili: c’è quello con le vostre foto, quello con le lettere in stile enigmistica che formano parole a vostra scelta, quello con i disegni in bianco e nero che i bambini possono colorare, quello con le scritte personalizzate…

Una volta stabilito lo stile della carta regalo che volete creare ad hoc, bastano pochi clic per sviluppare il progetto. Il bello è che potete farvi stampare e spedire anche solo un foglio: ognuno misura 100 centimetri per 70, è fatto di carta patinata lucida e viene consegnato in un tubo di cartone affinché non si rovini.

I prezzi: ogni foglio costa 9,99 euro, comprandone almeno tre non si paga la consegna (che costa 4,25 euro). La spedizione viene fatta in tutta Italia e richiede in media due giorni, fino a un massimo di cinque.

