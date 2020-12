Il Cashback di Stato è partito, l’app IO invece no

8 Dicembre 2020 – 13:48

Nel giorno in cui parte ufficialmente il Cashback di Stato con la restituzione del 10% sui pagamenti in store in digitale, l’App IO resta ferma al palo.

