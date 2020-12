Un processore ARM 32-core per i prossimi Mac?

7 December 2020 – 16:33

A Cupertino sono già iniziati i lavori per le prossime generazioni dei computer Mac: in arrivo un chip con 32 core ad alte prestazioni?

