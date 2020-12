Sono tornati i librigame: ecco i 10 migliori

7 December 2020 – 14:00

Tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90, negli zaini e nelle librerie dei giovani nerd, che ancora non si chiamavano così, non era raro trovare libretti tascabili di collane dai titoli evocativi: Lupo solitario, Dimensione avventura, Alla corte di Re Artù, Oltre l’incubo, Ninja. Le magnifiche copertine illustrate promettevano di trasportare i lettori in viaggi fantastici verso altri mondi, affollati di stregoni, demoni, mostri e guerrieri.

Sfogliandone le pagine ci si ritrovava a vivere un’avventura da protagonisti, compiendo scelte a bivi che avrebbero determinato il successo o il fallimento dell’eroe di turno, annotando statistiche, oggetti, monete e punti vita, e “tirando” gli ormai famigerati dadi a 6 facce, tradizionalmente stampati negli angoli in alto delle pagine.

Fu il periodo d’oro dei librigame, un boom arrivato in Italia con quasi vent’anni di ritardo rispetto ai primi esperimenti negli Stati Uniti, e poi dissipatosi in una morte silenziosa sul finire degli anni ’90, dopo una fase di espansione forse eccessiva. Per molti lettori di allora, quella sarebbe stata la prima esperienza con i meccanismi dei giochi di ruolo, seguita da una naturale transizione a Dungeons&Dragons, Martelli da Guerra (oggi Warhammer) o Gurps. E il gusto di saltare di paragrafo in paragrafo sfogliando pagine e prendendo appunti a matita non sarebbe mai stato dimenticato.

Oggi, più di vent’anni dopo, i librigame sono in pieno revival, grazie anche alla crescita del pubblico appassionato di fantasy e di giochi di ruolo, e alla nostalgia per i titoli degli anni ’80.

La seconda giovinezza dei librigame si concentra su quattro filoni principali. La prima, anche cronologicamente, è la ristampa o il recupero dei grandi classici, da tempo assenti dagli scaffali. Gli appassionati possono così recuperare, in nuove edizioni spesso riviste e corrette, gli storici cicli di Joe Denver (il leggendario Lupo Solitario, il suo spinoff Oberon e il post-apocalittico Guerrieri della strada), editi da Vincent Books (etichetta di Raven Distribution), o la suggestiva serie Misteri d’Oriente, assente da 33 anni dalle librerie, con le avventure di Padre Gianni a firma di Doug Headline (Ms Edizioni). Mentre Magazzini Salani ha ristampato la storica collana Fighting Fantasy (ex Dimensione avventura) di Ian Livingstone, scambiando però le evocative e cupe cover originali con delle illustrazioni più colorate e giovanili.

La seconda è quella dei nuovi autori che omaggiano la tradizione ma al tempo stesso cercano di spingere il genere oltre i confini precedentemente esplorati, con esperimenti molto interessanti, spesso pubblicati da piccole case editrici. La terza è quella degli escape book, quasi un genere a parte, che propongono enigmi e meccanismi mutuati in pieno dalle escape room (anche in formato gioco da tavolo). E la quarta è quella dei libri illustrati a bivi, spesso ma non necessariamente rivolti a un pubblico più giovane, nella migliore tradizione delle leggendarie storie a bivi di Topolino.

Nella gallery in alto trovate i 10 migliori titoli per gustarsi il revival dei librigame, inclusi alcuni adatti ai lettori più giovani: l’ideale per trascorrere un inverno immersi in piacevoli letture. Forse il fenomeno non tornerà mai ad assumere le dimensioni degli anni ’80-’90, ma, se queste sono le premesse, il futuro del genere non è mai sembrato così roseo.



