Netgear Orbi wi-fi mesh, come avere una super copertura wireless

7 December 2020 – 11:30

Senti parlare di tecnologia mesh come alternativa al wi-fi domestico e pensi che si tratti dell’ennesima trovata tecnologica di cui potresti fare davvero a meno. Poi la provi e sgrani gli occhi sia per l’esperienza d’uso che per la facilità di installazione. Potrebbe sembrare una sviolinata che neanche Don Draper della serie tv Mad Men potrebbe concepire, ma la realtà è che abbiamo provato la nuova famiglia di prodotti Netgear Orbi ed è andata molto bene. L’azienda ci ha messo del suo ma senza dubbio è proprio questa tecnologia, ancora poco diffusa e conosciuta, che funziona bene.

In pratica il servizio internet arriva al proprio router, che è collegato via cavo a un’unità mesh che a sua volta rilancia il segnale con un canale wireless protetto agli altri compagni. Dopodiché ogni unità mesh diffonde il segnale wi-fi ai terminali.

Orbi router (RBR850) e 4G lte wi-fi router (LBR20)Nello specifico abbiamo provato l’Orbi router (RBR850), Satellite (RBS850), 4G lte wi-fi router (LBR20) e Satellite (RBS550v2). I primi due sono il router e il satellite da impiegare con servizi fissi residenziali; i secondi due invece consentono di sfruttare le rete mobile. Il pacchetto composto da RBR850 e RBS850 costa di listino 799,99 euro, mentre LBR20 costa 399,99 euro e RBS550v2 costa 239,99 euro.

Sistema tri-band mesh wi-fi 6

L’Orbi router e il suo satellite possono essere acquistati in un’unica confezione, ma ovviamente nel tempo si può arricchire la famiglia di prodotti aggiungendo unità periferiche per ampliare il raggio d’azione fino ad arrivare coperture di 500 metri quadrati. Attenzione però a non acquistare solo satelliti poiché sarebbero inservibili senza il dispositivo madre da collegare al modem-router di casa. Netgear ha realizzato dei dispositivi molto gradevoli esteticamente, ma le dimensioni sono generose (253 x 192 x 73 mm). Inoltre l’unico led utile è quello dello status di connessione alla rete elettrica, posizionato nel retro.

Satellite (RBS850)La scheda tecnica di accompagnamento sembra una lista della spesa, ma quel che conta è che dispongono di un wi-fi 6 tri-band (retrocompatibile con i vecchi standard), quattro porte gigabit ethernet 1000 Gbps e che l’Orbi router ha anche una porta multi-Gigabit 2,5 Gbps – ideale per i fortunati che hanno servizi fibra in casa. Inoltre il sistema è compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. La versione mobile invece funziona in modalità indipendente con sim, supporta le reti 4G LTE e si affida al wi-fi 5 per le connessioni ai terminali.

Installazione e configurazione via app

Appena si apre la confezione di questi prodotti c’è in bella vista un cartoncino che fa capire immediatamente come procedere: bisogna installare la app Netgear sul proprio smartphone (iOS o Android). Dopodiché basta seguire ogni passaggio indicato e tutto si auto-configura velocemente. A essere larghi bastano quindici minuti per fare tutto: dallo spacchettamento, al posizionamento, fino all’aggiornamento del software.

L’app ha un’interfaccia molto semplice con funzioni di sicurezza, impostazioni wi-fi, statistiche di traffico, eventuale wi-fi per gli ospiti, mappa della rete, etc. Per esempio se si vuole interrompere la connessione internet della console del proprio figlio basta un tocco sulla app. Utile anche la funzione protezione che non solo effettua un costante monitoraggio della rete, sfruttando alla cifratura 128-bit Aes, ma per i primi trenta giorni mette a disposizione gratuitamente anche Armor by Bitdefender. Quest’ultimo è un servizio ad abbonamento da poco meno di 60 euro all’anno che aggiunge un ulteriore sistema di protezione, anche quando si è in movimento con il proprio smartphone.

Esperienza d’uso

La linea Orbi ha un design gradevole che si può sposare facilmente con l’arredamento. Certo i dispositivi hanno ingombri simili a quelli di vasi di medie dimensioni, ma l’installazione non è problematica. Abbiamo testato tutti i prodotti in un appartamento di circa 120 metri quadrati con un open space, un corridoio e due camere da letto. Nell’open space l’unica differenza rispetto all’impiego del comune modem-router, posizionato nella stanza, è stata data dal vantaggio del wi-fi 6 che rispetto agli standard precedenti è più efficiente sia con dispositivi wi-fi 6 che wi-fi 5. Il reale salto prestazionale si nota posizionando i satelliti vicino agli ingressi delle stanze periferiche e quindi eseguendo in loco gli speedtest. A prescindere dalle pareti di framezzo si hanno prestazioni in download analoghe a quelle che si avrebbero vicino alla sorgente. Da rilevare anche che se per qualche motivo si decide di staccare dalla corrente uno dei satelliti, quando poi si riposiziona bastano pochi minuti per il ripristino automatico della configurazione iniziale.

Retro 4G lte wi-fi router (LBR20)La stessa esperienza positiva si è replicata con il 4G lte wi-fi router e il suo specifico satellite, che però si affidano in questa versione allo standard wi-fi 5 – la versione 6 arriverà più avanti. Basta inserire una sim dati per godere del massimo dell’efficienza. In questo caso è caratterizzante la variabile copertura dell’operatore scelto, ma l’unica certezza è che l’antenna radio integrata ha una buona sensibilità e si comporta come uno smartphone di fascia alta. Anche in questo caso l’app funziona egregiamente e l’installazione è agevole.

In conclusione

Abbiamo testato la linea Orbi mesh che per prezzo e design si posiziona nella fascia alta del mercato. Ovviamente ci sono alternative e nella maggior parte casi – a patto che si scelga un marchio leader – è proprio la tecnologia mesh a convincere. Orbi ha dalla sua un’app ben sviluppata e un’interfaccia semplice. Forse l’unico limite è davvero il prezzo, ma si tratta pur sempre della prima espressione matura di una tecnologia ancora poco diffusa poiché sconosciuta ai consumatori.

Voto: 8,5

Wired: copertura del segnale wireless eccellente, facilità di installazione, app intuitiva per gestire ogni funzione e sicurezza

Tired: ingombri dei dispositivi e prezzo di fascia alta

