IO: problemi al Portafoglio per il Cashback

7 December 2020 – 10:19

Alla vigilia del via al Cashback di Stato qualche difficoltà per la sezione Portafoglio dell’app IO, dovuta all’enorme mole di connessioni simultanee.

