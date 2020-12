Cashback: come aggiungere il bancomat all’app IO

7 December 2020 – 9:27

Come aggiungere il bancomat all’applicazione IO per maturare il Cashback di Stato con gli acquisti di tutti i giorni nei negozi sul territorio.

