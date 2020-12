Abbiamo provato in anteprima League of Legends: Wild Rift, per la prima volta su smartphone

7 Dicembre 2020 – 17:28

League of Legends: Wild Rift, versione del celebre MOBA di Riot Games destinata a smartphone e console, è in dirittura d’arrivo con una beta aperta a tutti. L’abbiamo provata in anteprima stampa per capire le differenze sostanziali rispetto a League of Legends su PC. Ecco le nostre impressioni a caldo.Continua a leggere



