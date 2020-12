50 libri da regalare a Natale

7 Dicembre 2020 – 9:03

Fatichiamo ancora a immaginare il Natale in arrivo: come tante cose di questo 2020, le feste rimangono un’incognita dettata dalla pandemia. Ciò non toglie che possiamo aggrapparci alle poche certezze rimaste, tra cui regalare o leggere un buon libro. Come di consueto, Wired vi consiglia 50 titoli che spaziano dai romanzi d’autore ai saggi scientifici, dalle graphic novel più immaginifiche ai testi sperimentali, senza dimenticare racconti e poesie.

Questa selezione non può che fare i conti con il virus che ha segnato le nostre vite, ma lo fa solo per proporre riletture insolite o tentativi di evasione. Proprio così: leggere è sempre di più un modo per guardare la realtà, anche se drammatica e indecifrabile, con occhi nuovi, e per immaginarne una nuova, più consapevole, migliore, non appena l’emergenza sarà finalmente alle spalle. Quindi, buona lettura e buon Natale!

