Samsung Smart Things, ripartire dall’Università

6 December 2020 – 9:30

Samsung Smart Thing è un progetto in collaborazione con le Università (Bari, Salerno, Pisa) per selezionare studenti STEM da formare su IA e IoT.

