Leonardo Spa, tutti i dettagli sull’attacco informatico

6 Dicembre 2020 – 10:48

Sono trapelati i dettagli relativi alle indagini del CNAIPIC sul grave attacco informatico a Leonardo S.p.A.: coinvolti responsabili della sicurezza.

The post Leonardo Spa, tutti i dettagli sull’attacco informatico appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico