La gabbia di Faraday anti-5G per il router (esiste)

6 December 2020 – 13:00

In vendita per circa 150-200 euro: nella migliore delle ipotesi impedisce alla rete WiFi domestica di funzionare in modo corretto.

The post La gabbia di Faraday anti-5G per il router (esiste) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico