Snapchat, ora si può vestire il proprio bitmoji con gli abiti Levi’s

5 Dicembre 2020 – 9:43

(Foto: Bitmoji)La collezione Levi’s x Bitmoji sbarca ufficialmente su Snapchat mettendo a disposizione la raccolta digitale di una serie di capi iconici della società californiana fondata oltre 150 anni fa. Si potrà scegliere il proprio jeans, giacca o tshirt preferita e personalizzare il proprio avatar.

Snapchat e Levi’s hanno annunciato la collaborazione che è scattata ieri 3 dicembre e che proseguirà per le festività di fine anno. Direttamente dall’applicazione si potranno vestire i Bitmoji con alcuni dei pezzi più celebri della storia del brand di jeanswear come per esempio i jeans 501 Original Fit, le giacche Trucker o Sherpa e le magliette Western Shirts, che potranno anche variare a seconda dei lavaggi scelti.

In tutto sono dodici i capi disponibili con molteplici combinazioni per scegliere il proprio outfit preferito. Come sfruttare l’occasione e scegliere un capo Levi’s per il proprio Bitmoji?

Da Snapchat si dovrà fare tap sul proprio profilo in alto a sinistra, scegliere Bitmoji e dunque Cambia outfit per aprire l’avatar designer. Nel guardaroba si potranno trovare i capi Levi’s, mentre muovendosi nella barra inferiore di saranno elementi extra per ancora più personalizzazione come top, gonne o pantaloni, abbigliamento outwear e calzature. Altrimenti si può anche passare dall’app ufficiale Bitmoji con un tap sull’icona moda per aprire il designer dell’avatar e procedere alla scelta.

Dopo la recente collaborazione con altri grandi nomi dell’abbigliamento come Ralph Lauren e Jordan Brand, i Bitmoji accolgono un’altra partnership celebre. Tutti i capi che si possono scegliere nel mondo virtuale sono a disposizione anche in quello reale attraverso lo store ufficiale Levi’s.

Fonte: Wired