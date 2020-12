Nasce la chiropratica per i videogiocatori: ecco di cosa si tratta

5 Dicembre 2020 – 14:28

Infiammazioni alle cervicali o al tunnel carpale per il troppo tempo speso a giocare ai videogiochi? In Giappone nasce la clinica della chiropratica del gaming, con corsi specifici per le varie tipologie di infiammazioni a seconda delle parti del corpo interessate. Ecco come funziona l’interessante iniziativa.

Fonte: Fanpage Tech