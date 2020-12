Kratos e Master Chief potrebbero arrivare su Fortnite

5 December 2020 – 12:50

Oltre agli eroi dei fumetti e dei film, pare che Fortnite ospiterà anche le icone videoludiche. In particolare, Kratos della serie God of War di PlayStation e Master Chief della serie Halo di Xbox sono i protagonisti degli ultimi rumor che gravitano attorno al battle royale di Epic Games. Nuove skin in arrivo?Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech