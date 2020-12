Emoji Kitchen, 14mila combinazioni per creare la faccina perfetta

5 Dicembre 2020 – 9:43

(Foto: Google)Dalle poche centinaia di combinazioni disponibili da febbraio a ora, Emoji Kitchen si aggiorna e sale a ben 14mila differenti mix tra le faccine disponibili su Gboard, la tastiera ufficiale di Google per dispositivi con sistema operativo Android e iOs. La divertente funzione per creare mashup di smile, animali, piante e persino oggetti può finalmente dare spazio alla fantasia per condividere stickers davvero unici.

Google aveva ufficializzato Emoji Kitchen lo scorso febbraio scegliendo un nome non a caso: questa piccola utilità interna alla tastiera Gboard poteva infatti prendere le faccine come ingredienti e cucinarli per ottenere risultati sfiziosi e divertenti. Il cowboy poteva mandare bacini oppure piangere o ancora cucirsi la bocca oppure il pupazzo di neve poteva risultare dubbioso o stupefatto. Ma le combinazioni erano ancora poche e limitate ai suggerimenti di sistema.

(Foto: Google)E così Google ha deciso di sciogliere le briglie del servizio per un mix totale e non più vincolato. Come utilizzare Emoji Kitchen? Da Gboard basta selezionare due emoji e apparirà il mashup oltre a una serie di combinazioni per ancora più personalizzazione. È anche possibile combinare due faccine identiche, per edulcorare il concetto, come da esempio qui sopra.

(Gif: Google)

Vale la pena sottolineare che il risultato non sarà a sua volta una emoji, visto che il loro numero è prestabilito dal consorzio Unicode, quanto uno sticker ovvero una semplice immagine che si potrà inviare al contatto desiderato. Gboard ricorderà le ultime scelte così da riproporle nel caso in cui si fosse trovata la faccina perfetta.

La nuova versione di Emoji Kitchen era stata rilasciata nella versione beta di Gboard dello scorso ottobre a scopo di test e sarà gradualmente diffusa a livello globale pubblico nelle prossime settimane. Sarà necessario il sistema operativo Android 6.0 in su e, naturalmente, aggiornare la tastiera all’ultima versione disponibile.

