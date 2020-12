Apprendimento digitale: nasce il progetto Learnn

5 Dicembre 2020 – 10:48

Pensata come strumento a integrazione della formazione tradizionale, la piattaforma Learnn va online con 130 ore di contenuti per 22 corsi.

