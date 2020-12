Trump vuole dare la grazia presidenziale al suo entourage prima di lasciare la Casa Bianca

4 Dicembre 2020 – 9:03

(foto: Chip Somodevilla/Getty Images)Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta valutando con i suoi consiglieri se “concedere la grazia preventiva ai suoi figli, a suo genero e al suo avvocato personale Rudy Giuliani”. Nonostante ancora non abbia riconosciuto la sconfitta elettorale contro il presidente eletto Joe Biden, sembra che Trump stia iniziando a preoccuparsi di cosa succederà alla fine del proprio mandato. Secondo quanto riferito da alcune fonti al New York Times, il tycoon è preoccupato che il Dipartimento di Giustizia dell’amministrazione Biden possa indugiare in poco credibili “ritorsioni” contro il presidente uscente, prendendo di mira i suoi tre figli maggiori – Donald Jr., Eric e Ivanka – così come il marito di Ivanka e consigliere senior della Casa Bianca, Jared Kushner, e il fidato avvocato personale di Trump, Rudy Giuliani.

I motivi riportati per cui i familiari e collaboratori potrebbero – a detta di Trump – essere presi di mira sono vari e non sempre chiari. Donald Jr. era stato indagato da Robert Mueller, consigliere speciale del dipartimento di Giustizia, per i contatti che aveva avuto con i russi che offrivano informazioni su Hillary Clinton durante la campagna presidenziale del 2016, ma non è mai stato formalmente accusato. Jared Kushner aveva avuto dei problemi nel 2018 per aver fornito false informazioni alle autorità federali rispetto ai suoi legami con governi e investitori stranieri, richiesti per ottenere il nulla osta di sicurezza per l’amministrazione Trump, ma il presidente gliene fornì comunque uno segretamente. Rudy Giuliani è stato oggetto, la scorsa estate, di un’indagine per il suo ruolo nella trama in Ucraina che è stata al centro dell’impeachment di Trump l’anno scorso. La natura della preoccupazione di Donald Trump per qualsiasi potenziale accusa verso i figli Eric e Ivanka è invece del tutto arbitraria.

D’altronde, alcune fonti hanno affermato alla rete Abc News che “Trump è incline a sovvertire le normali procedure quando si tratta di perdoni”: solo questo martedì 1 dicembre si è appreso che il Dipartimento di Giustizia sta indagando su un supposto schema di corruzione per ottenere la grazia presidenziale usando l’amministrazione Trump, sebbene i dettagli siano ancora pochi e non siano state ancora mosse accuse formali. In ogni caso, secondo il giornalista Jim Acosta della Cnn ci si dovrà aspettare presto una “raffica” di grazie prima che il presidente uscente lasci l’incarico. Ma Trump può davvero perdonare preventivamente i suoi familiari e altri collaboratori, anche se non sono stati accusati di alcun crimine?

Come funziona la grazia presidenziale negli Stati Uniti

Il perdono presidenziale negli Stati Uniti è una prerogativa del potere esecutivo che funge da contrappeso al sistema di giustizia penale federale, consentendo a un presidente di elargire misericordia ai chi trasgredisce la legge. La Costituzione statunitense conferisce al presidente il potere di grazia “per concedere la condanna e la grazia per i reati contro gli Stati Uniti, tranne nei casi di impeachment”. Può trattarsi di una commutazione, che riduce o elimina una pena inflitta dopo una condanna giudiziaria, o un perdono vero e proprio – ossia, un annullamento di tutte le conseguenze legali di un reato.

E quindi, sì: se vuole, il presidente può anche emettere i perdoni preventivamente a qualsiasi accusa o condanna. Durante un caso nel 1866 che coinvolse un ex senatore confederato graziato dall’allora presidente Andrew Johnson, la Corte Suprema ha affermato che il potere di grazia “si estende a ogni reato noto alla legge e può essere esercitato in qualsiasi momento dopo la sua commissione, o prima che vengano intrapresi procedimenti legali o durante la loro sospensione, o dopo la condanna e la sentenza”.

Quella della grazia preventiva è una prassi insolita per un presidente, ma ci sono già stati esempi, come nel caso del perdono del presidente Gerald Ford nel 1974 verso l’ex presidente Richard Nixon per impedirgli di essere perseguito penalmente dopo lo scandalo Watergate. E nel 1977, nel suo primo giorno in carica, il presidente Jimmy Carter perdonò centinaia di migliaia di uomini che avevano eluso la leva durante la guerra del Vietnam, consentendo a molti che erano fuggiti in Canada di tornare a casa senza timore di essere perseguiti.

Inoltre, la Costituzione statunitense non esclude le indulgenze che sollevano apparenti conflitti di interesse personale per i presidenti, quindi non è vietato ai capi di stato di perdonare parenti e amici. Tuttavia, il presidente ha potere di clemenza solo sui reati federali. Alcuni tipi di reato, come l’evasione fiscale e la frode finanziaria, sono reati perseguiti ai sensi della legge federale e statale. Il presidente Trump, ad esempio, non ha l’autorità per impedire ai pubblici ministeri di New York di indagare su varie questioni relative ai suoi rapporti finanziari (come stanno appunto già facendo).

