TIOBE: il declino di Java e la crescita di Python

4 December 2020 – 15:46

C rimane il linguaggio di programmazione più utilizzato, ma alle sue spalle si sta per registrare il sorpasso di Python ai danni di Java.

