Streaming, cinema e tv: il paradosso dei pop-corn

4 December 2020 – 15:59

Il Covid potrebbe accelerare la crisi del cinema per come è stato inteso negli ultimi decenni, dando allo streaming un nuovo ruolo nel futuro.

The post Streaming, cinema e tv: il paradosso dei pop-corn appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico