Se vuoi salvare il pianeta devi smettere di guardare film e serie in HD

4 Dicembre 2020 – 14:28

Ciò che lega l’utilizzo in HD di piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video al destino del pianeta è il consumo energetico necessario a stoccare e spedire i contenuti sui dispositivi degli utenti. Utilizzare risoluzioni particolarmente elevate come la ultra high definition può generare fino a 8 volte la quantità di emissioni legate alle trasmissioni in definizione standard.Continua a leggere



Ciò che lega l’utilizzo in HD di piattaforme come

Continua a leggere Ciò che lega l’utilizzo in HD di piattaforme come Netflix Amazon Prime Video al destino del pianeta è il consumo energetico necessario a stoccare e spedire i contenuti sui dispositivi degli utenti. Utilizzare risoluzioni particolarmente elevate come la ultra high definition può generare fino a 8 volte la quantità di emissioni legate alle trasmissioni in definizione standard.

Fonte: Fanpage Tech