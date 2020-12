Le prime concept art di House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones

4 December 2020 – 11:53

Nonostante le varie delusioni legate al finale dell’ultima stagione andata in onda nel 2019, l’universo di Game of Thrones continua ad affascinare milioni di fan in tutto il mondo. Non è un caso che il network americano Hbo abbia messo subito in lavorazione una nuova serie spin-off, House of the Dragon, su cui lavorerà lo stesso George RR Martin, autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, assieme a Ryan Condal. Com’è noto si tratterà di un prequel, basato sul libro di Martin del 2018 Fuoco e sangue, e racconterà la storia della casa Targaryen 300 anni prima degli eventi che abbiamo visto finora a Westeros. Ovviamente al centro ci sarà la famiglia domatrice dei draghi e proprio su queste creature sputafuoco ci sono degli interessanti aggiornamenti.

Nelle scorse ore, infatti, mentre la società madre Warner Bros annunciava la distribuzione in streaming dei suoi film del 2021, Hbo ne ha approfittato per diffondere le primissime immagini riguardanti la nuova serie: si tratta di due illustrazioni concept art che rappresentano due draghi molto diversi fra loro ma entrambi dalle scaglie rossicce (il rosso è tradizionalmente il colore dei Targaryen). Alcuni siti come Watchers on the Wall azzardano addirittura che si possa trattare di Sunfyre, lo splendido esemplare cavalcato da re Aegon II (che però a dire il vero nei libri aveva il corpo dorato), e Caraxes, questo sì rosso guidato da Aemon e poi dal principe Daemon Targaryen. Questi sono tutti personaggi legati al re Viserys Targaryen, unico personaggio confermato nel cast col volto di Paddy Considine.

Ma questa non è l’unica novità: “Le riprese principali sulla prossima serie di Game of Thrones, House of the Dragon, inizieranno fra pochi mesi“, ha dichiarato sempre ieri Jason Kilar, ceo di Warner Media: “Attenzione ai draghi sopra la vostra testa!“. La produzione dei dieci episodi inizierà dunque nei primi mesi del 2021, principalmente in Inghilterra. È dunque possibile ipotizzare un debutto televisivo nel corso del 2022.

