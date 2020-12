La stampante HP ENVY Pro 6422 a -20% su eBay

4 December 2020 – 16:18

Stampante, scanner, fotocopiatrice e scanner, tutto insieme, con in più la comodità della modalità wireless per il trasferimento dei documenti.

The post La stampante HP ENVY Pro 6422 a -20% su eBay appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico