La macchina per fare arrampicata in casa

4 December 2020 – 12:14

Tra i più colpiti dalla prolungata emergenza sanitaria che sta mutando le nostre abitudini ci sono gli sportivi, costretti a trovare rimedi più o meno efficaci per allenarsi in casa e mantenere la forma. Dalla scorsa primavera, di attrezzi e soluzioni ingegnose ne abbiamo viste molti ma c’è sempre spazio per delle novità di impatto come Clmbr, startup dedita allo sviluppo di strumenti che miscelano fitness e tecnologia, che debutta sul mercato con l’omonima macchina per l’arrampicata verticale.

Ergonomica e innovativa, è il primo modello che consente di salire verso l’alto a integrare un display touch da 21,5 pollici e permette di allenarsi bruciando il 60% di calorie in più rispetto a vogatori, cyclette e tapis-roulant, raggiungendo le 700 calorie con 30 minuti di esercizio. Realizzata in alluminio, misura 86 x 84 x 234 centimetri, pesa 67,5 kg, offre 11 settaggi differenti, supporta persone alte fino a 2,13 metri e che non pesino più di 136 kg. Per utilizzarla in casa serve disporre di uno spazio di almeno 3 metri quadrati e un soffitto alto almeno 2,5 metri.

Capace di attivare investitori come Novak Djokovic e Jay-Z, Clmbr è uno strumento efficace per mettere sotto sforzo tutto il corpo e si può prenotare qui al prezzo di 1999 dollari (rispetto ai 4999 del cartellino che avrà quando nell’estate 2021 arriverà sul mercato), con consegne in programma dal prossimo giugno.

