Il nuovo computer Jiuzhang raggiunge la supremazia quantistica

4 December 2020 – 14:19

(Immagine: Getty Images)Si chiama Jiuzhang ed è una nuova tipologia di computer quantistico che ha appena dimostrato di essere in grado di eseguire un calcolo che per un computer tradizionale sarebbe impossibile da effettuare. Si tratta, in pratica, di computer quantistico fotonico, ossia che sfrutta le particelle di luce (appunto i fotoni), appena messo a punto da un team di ricercatori della University of Science and Technology of China, che rivendica oggi la supremazia quantistica, ossia la capacità di un processore quantistico di risolvere un calcolo che un computer tradizionale compierebbe in anni e anni. E che era già stata raggiunta in passato, esattamente nel 2019, quando Google cantò vittoria con il suo computer quantistico basato su materiali superconduttori. “Questa è la prima conferma, indipendente dal successo di Google, secondo cui si può davvero raggiungere la supremazia quantistica”, ha commentato Scott Aaronson, informatico dell’Università del Texas ad Austin. “È davvero eccitante”. Il nuovo computer quantistico è stato appena presentato sulle pagine di Science.

Jiuzhang, che deve il suo nome a un antico testo matematico cinese, è riuscito infatti a eseguire un complesso calcolo in soli 200 secondi, rispetto ai 600 milioni di anni che invece avrebbe rischiesto un computer non quantistico o uno dei più veloci e potenti computer oggi disponibili nel mondo. Differentemente da Sycamore, il computer quantistico di Google che si basa su minuscoli bit quantistici realizzati con materiali superconduttori e che era riuscito a risolvere un calcolo in pochi minuti, Jiuzhang si basa sulla fotonica (sfrutta le particelle di luce): è composto, infatti, di una complessa serie di dispositivi ottici che trasportano i fotoni. Questi dispositivi consistono in sorgenti luminose, 300 beam splitter (dispositivi ottici che divino un raggio di luce in due parti), 75 specchi e 100 rivelatori di fotoni. Servendosi poi di un processo noto come campionamento del bosone, Jiuzhang riesce a generare una sequenza di numeri molto complessa ed estremamente difficile da replicare per un computer tradizionale.

“Questo computer quantistico mostra che è possibile raggiungere la supremazia quantistica utilizzando il campionamento fotonico dei bosoni, di cui molti avevano dubitato, e che rappresenta un percorso completamente diverso dai qubit superconduttori utilizzati da Google”, commenta Aaronson. Un limite di Jiuzhang, tuttavia, è che può eseguire solo un singolo tipo di attività, appunto il campionamento del bosone. Al contrario, il computer quantistico di Google potrebbe essere programmato per eseguire una varietà di algoritmi. “Non sappiamo se il campionamento del bosone potrà avere applicazioni in sé e per sé, oltre a dimostrare la supremazia quantistica”, commenta l’esperto, precisando che forse potrebbe tornare utile nella chimica quantistica o nella crittografia.

