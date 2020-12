Film in contemporanea in sala e in streaming: il mondo del cinema sta per cambiare

Tutti i film della Warner Bros previsti per il 2021 usciranno nello stesso giorno al cinema e in streaming, sulla piattaforma di loro proprietà: Hbo Max. Per quanto riguarda il cinema e la televisione è senza dubbio la notizia dell’anno, se non proprio degli ultimi dieci anni. Potenzialmente la più importante di sempre da quando arrivò il sonoro perché rivede come mai è capitato la posizione e il ruolo della sala cinematografica.

Nonostante sia una misura provvisoria, come è stato scritto esplicitamente, che durerà solo un anno, è evidente che si è aperta una porta che non potrà mai più essere chiusa. Già la Universal aveva fatto un accordo con la grandissima catena di cinema Amc per fare lo stesso, ma ora Warner ha messo in piedi un piano in cui l’uscita contemporanea online e in sala è un dato di fatto istituzionalizzato.

Tecnicamente funzionerà che i film (a partire da Wonder Woman 1984) una volta usciti contemporaneamente in sala e su piattaforma rimarranno in streaming per un mese, finito il quale rimarranno solo al cinema e seguiranno di lì in poi le canoniche finestre di sfruttamento (noleggio, on demand, streaming e poi televisione). Ormai però la vita di un film al cinema dura un mese e poi comincia a sparire dalla programmazione. Lo smottamento è tale che è impossibile prevedere cosa accadrà esattamente. Solo per dirne una stando in alta qualità in streaming i film saranno più facilmente piratabili e se già la pirateria esisteva con i Cam (cioè i film ripresi con una videocamera nelle sale in cui sono proiettati) con pessimo video e pessimo audio, figuriamoci con l’alta qualità. L’industria del cinema ha lottato per anni contro la pirateria e ora ha deciso di abbracciarne il modello, cioè di fare la stessa cosa che fanno i pirati ma legalmente: in sala e online nello stesso momento.

Per secoli si è detto che la visione online non danneggia se non marginalmente la sala, ora lo potremo vedere all’opera. Di fatto però è iniziato un processo di completa revisione del ruolo e del posto dello spettatore, a partire dal comunicato con cui AT&T, la società di telefonia ex monopolista d’America che possiede Warner, ha definito moviegoers le persone che vorranno andare a vedere i film al cinema. Fino a ieri erano tutti spettatori, sia chi guarda i film su piattaforme che chi va al cinema, da oggi è iniziata una differenziazione tra chi è affezionato alla sala o ha l’abitudine di frequentarla e tutti gli altri. I moviegoer non sono più la totalità della popolazione ma una categoria precisa.

La mossa servirà a diversi scopi, il primo dei quali è poter uscire con questi film senza rimetterci. Gli studios non possono tenerli nel cassetto a oltranza. Un film è un investimento e, se non esce in sala, questo investimento non rientra. L’accumulo di titoli non usciti causato dalle chiusure e dai lockdown renderà possibile la distribuzione, da parte di Warner Bros, di 17 lungometraggi nel 2021. È chiaro che non si poteva più rimandare. Ed è anche lampante che il problema della frequentazione delle sale non si risolverà in fretta, il pubblico non tornerà di colpo e quelli della Warner sono film che hanno bisogno di tantissimo pubblico per far guadagnare: visti gli investimenti milionari, devono attirare grandi folle.

Parliamo di The Matrix 4, di Dune di Denis Villeneuve, del nuovo Suicide Squad, del thriller di Denzel Washington The Little Things, o del nuovo lungometraggio di Tom e Jerry. E, ancora, di Godzilla vs. Kong, di un nuovo adattamento di Mortal Kombat, del film di Angelina Jolie Those Who Wish Me Dead, un sequel di The Conjuring intitolato The Devil Made Me Do It. Senza considerare anche il nuovo Space Jam: A New Legacy, il film di Hugh Jackman Reminiscence, l’horror di James Wan Malignant e King Richard con Will Smith.

Il secondo obiettivo riguarda la piattaforma streaming di Warner Bros, Hbo Max, che deve fare incetta di abbonati come Disney+ prima di essa, in un’arena difficile e piena di concorrenti. Il terzo e più bieco scopo è sfruttare questo momento unico. Tutta la catena del cinema è affamata, la sola Disney ha annunciato il licenziamento di 32mila persone per il 2021, ma le sale sono le più affamate di tutte, le più disperate e alla canna del gas. Questo mutamento nella distribuzione è nell’aria da almeno un decennio, gli esercenti lo hanno combattuto con tutte le forze, ora però quelle forze non le hanno più, hanno bisogno di film da proiettare per sopravvivere e Warner (ma gli altri grandi studios faranno altrettanto sicuramente) ha deciso che è l’occasione buona per approfittarne e portare a compimento il grande cambiamento nella frequentazione del cinema.

La portata completa della rivoluzione è difficile se non impossibile da stimare ora. Già da tempo un certo tipo di film a budget medio alti esistono solo su piattaforma e il cinema lo vedono con il cannocchiale, i grandi autori che non vogliono fare blockbuster con supereroi vanno solo su piattaforma e anche i film più curiosi, nuovi, diversi e vitali si trovano lì (si veda L’immensità della notte su Amazon Prime Video). Il cinema visto in sala diventerà probabilmente sempre di più il terreno di esperienze sensoriali forti, di grandissimi spettacoli.

Inoltre, se l’accordo è valido per gli Stati Uniti, è chiaro che lo stesso verrà fatto in giro per il mondo, nei singoli paesi. Hbo Max ancora non è presente ovunque ma questo cambierà, e in fretta, anche se in ogni nazione bisognerà vedere cosa faranno le sale. Nel senso che nessuno può imporre a una sala cosa programmare e se tutte insieme volessero mettersi di traverso, come hanno sempre fatto in passato in casi simili, potrebbero decidere di boicottare Warner (perdendoci in primis, sia chiaro) e non proiettarne i film. Così di fatto i titoli non uscirebbero in sala e non avrebbero una fetta importante di introito. Sembra scontato che andrà così in Francia, il paese in cui più di tutti gli esercenti sono agguerriti (ricordate la regola che proibisce a Netflix di stare in concorso a Cannes? Furono gli esercenti a imporla, per dire quanto sono potenti), ma non è facile prevedere come andrà altrove.

Neanche in Italia è chiaro, ma anche qui le sale sono agguerrite. Di certo non accetteranno senza polemiche e senza combattere. Di certo saranno anche loro alla canna del gas. Hbo Max non è ancora presente sul nostro territorio ma sembra un dettaglio, perché non sarà una lotta facile da vincere ma sembra dura che davvero le sale possano spuntarla. E per quanto possa contare, vale la pena ricordare cosa disse Francesco Rutelli, che da qualche anno guida l’associazione che riunisce produttori e distributori cinematografici italiani Anica (ma è anche stato ministro della cultura in carriera), quando lo intervistammo. Gli chiedemmo proprio se prima o poi non accadrà che i film potranno uscire online e in sala insieme: “Un giorno scopriremo che si sono accordati produttori, distributori, canali tv, sale e piattaforme streaming americane per uscire in tempi diversi da oggi e allora ci daremo una regolata anche noi”. Quel giorno forse è arrivato.

