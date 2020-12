Charlie Brooker di Black Mirror farà un documentario sul 2020, ecco il teaser

4 December 2020 – 17:10

Charlie Brooker e Annabel Jones“Nemmeno i creatori di Black Mirror avrebbero potuto inventarsi il 2020“: queste le parole che compaiono nel brevissimo teaser animato che anticipa il nuovo progetto di Charlie Brooker, il creatore assieme a Annabel Jones della serie distopica più celebre al mondo. In effetti nonostante gli episodi dei questa antologia macabra e futuristica abbiano tentato di immaginarsi un avvenire fosco in mille modi diversi, mai avrebbero potuto architettare le assurdità e le tragedie che la pandemia di coronavirus ha portato con sé. Eppure, si legge sempre nella clip di anticipazione, gli autori della serie “hanno qualcosa da aggiungere“.

La notizia di un progetto di Brooker di questo tipo era iniziata a circolare nei giorni scorsi dopo un’intervista rilasciata da Hugh Grant, che dice di essere stato coinvolto in questa produzione per il resto segretissima: “Charlie Brooker ha scritto un mockumentary sul 2020 per Netflix“, ha dichiarato l’attore, aggiungendo che interpreterà “uno storico che viene intervistato sull’anno in questione“: “È estremamente respingente, ma amerete la mia parrucca“, ha concluso. Dunque si tratta di un mockumentary, ovvero di un finto documentario che vuole ricostruire gli eventi che abbiamo vissuto con una lente a metà fra la fiction e la ricostruzione storica, più o meno surreale.

Non ci sono altri dettagli su questo progetto a parte il titolo, Death to 2020 (“Morte al 2020“). Nel video compare la scritta “coming soon” ma visto che dal team di Black Mirror siamo abituati spesso e volentieri ad aspettarci delle sorprese, e molte delle stagioni scorse sono uscite proprio fra la fine di un anno e l’inizio del successivo, è possibile che vedremo su Netflix questo documentario fittizio molto presto, magari entro la fine proprio del 2020.

