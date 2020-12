A Singapore si venderà per la prima volta al mondo carne di pollo prodotta in laboratorio

4 December 2020 – 11:33

(foto: Pexels)A Singapore sarà presto possibile mangiare carne di pollo creata in laboratorio. La Singapore Food Agency ha infatti dato l’approvazione ai bocconcini di pollo di laboratorio prodotti dall’americana Eat Just, dopo un controllo sulla loro sicurezza. È la prima volta che la carne sintetica viene sdoganata da un ente di controllo per l’alimentazione: questo significa che presto i nuggets ottenuti senza uccidere nessun animale potrebbero arrivare nei ristoranti di Singapore.

Sono molte le aziende che stanno sviluppando carne creata in laboratorio (a luglio anche la catena di fast food Kfc aveva annunciato che in Russia sarebbero stati test in questo senso, per ottenere nuggets stampati in 3D), ma quello di Singapore è il primo via libera alla vendita. “Penso che l’approvazione sia una delle pietre miliari più significative nell’industria alimentare negli ultimi decenni”, ha commentato Josh Tetrick di Eat Just, come riporta il Guardian. “La mia speranza è che questo porti a un mondo, nel giro di pochi anni, in cui la maggior parte della carne non richieda l’uccisione di un singolo animale o l’abbattimento di un singolo albero“.

Il pollo non è il primo alimento di origine animale creato in laboratorio sviluppato da Eat Just, fondata a San Francisco nel 2011. Il cavallo di battaglia sono le uova sintetiche, che sono già in vendita (sul sito si trovano anche i consigli per cucinarle). Nel caso dei bocconcini di Singapore, sarebbe la prima volta per la carne. Ma come si ottiene il pollo di laboratorio? Le cellule, che possono essere prelevate da animali vivi (quindi nessun pennuto viene ucciso), vengono coltivate in un bioreattore da 1.200 litri e poi combinate con ingredienti di origine vegetale.

Inizialmente la disponibilità sarà molto limitata e i bocconcini parecchio costosi, ma se la produzione prendesse piede potrebbe diventare un’alternativa al consumo di carne tradizionale, con un impatto climatico meno pesante di quello che hanno oggi gli allevamenti. In questo senso va anche la fake meat, la carne vegetale ottenuta con proteine dei legumi che assomiglia, nel gusto e nella consistenza, a quella vera.

