A Milano nasce il “liceo” del design

Ics School Milano, via Ortles. Foto di Ugo De Berti, https://www.udb.it/“Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero”. La frase di Steve Jobs pronunciata nel famoso discorso all’università di Stanford si attaglia bene alla storia di Stefano Paschina che 11 anni fa si è messo in testa di creare una scuola che stravolgesse la didattica tradizionale e insegnasse il design ai bambini delle elementari, una cosa ritenuta irrealizzabile anche nella capitale mondiale dell’arredo, Milano. Oggi Paschina, che dirige una società che fattura 7 milioni di euro, sta per portare a compimento l’ultima sua creatura, un campus per studenti liceali, il primo del genere in città.

La strada del design

La sua biografia aiuta a capire la genesi del suo successo. Nato 54 anni fa a Villamar, un paese di nemmeno 3mila abitanti a 50 chilometri da Cagliari, frequenta ragionieria a Sanluri, altro piccolo centro del sud Sardegna famoso per avere dato i natali all’imprenditore ed ex presidente della Regione Renato Soru. Il passo successivo è Cagliari, dove frequenta Economia laureandosi a soli 23 anni. Il tempo di svolgere il servizio militare e arriva la prima scelta importante: “Avevo la possibilità di un impiego alla Sfirs, una finanziaria sarda ma lo rifiutai per andare a Milano allo Ied, l’Istituto europeo di design nonostante mi offrisse di meno. Mio padre non sapeva cos’è il design e non capiva la scelta di rinunciare a un posto fisso”.

Nel capoluogo lombardo inizia la seconda vita. In pochi anni scala le posizioni dell’istituto: inizia come aiutante di direzione, poi diventa vicedirettore, a 27 anni è direttore degli affari generali e finanza, a 30 è amministratore delegato del gruppo. Apre le nuove sedi di Barcellona, San Paolo e Rio de Janeiro, pensa già a espandere l’attività a livello universitario, pensa anche agli asili della creatività e a un campus studentesco ma la proprietà non è sulla stessa lunghezza d’onda.

La nuova vita

Liquidato con 1 milione di euro, si trova di fronte alla sua seconda scelta drastica e anche stavolta decide di intraprendere la strada più rischiosa. “Avevo 42 anni – ricorda – non potevo permettermi di stare fermo. Ripresi quei progetti che erano stati bocciati per realizzarli in prima persona, mi misi a studiare didattica”. Da manager diventa imprenditore ma le difficoltà si palesano una dietro l’altra, a cominciare dal periodo: siamo nel 2008-9 ed è appena scoppiata una crisi mondiale.

C’è poi un’altra obiezione che presentano ai progetti di Paschina per i più piccoli: la scuola dei primi anni è un settore tradizionalmente femminile, poco idoneo per gli uomini. Nessuno crede che si possa fare un istituto di design con bambini di 6 anni, per di più in un momento in cui le famiglie sono costrette a tirare la cinghia.

L’idea dell’ex manager è di costruire una scuola innovativa: «Mettere il bambino al centro non in termini tradizionali – spiega -. Noi dobbiamo ascoltarlo e interpretare cosa ci dice, quello che ci suggerisce: per lui il concetto di città leggera, senz’auto, per il cui progetto siamo diventati consulenti del Comune di Bilbao, è naturale. Sta poi a noi guidarlo tra le difficoltà di realizzazione che ovviamente non può conoscere. Prima si sviluppa il design approach, poi il solve problem”.

La scuola per i più piccoli

L’inizio dell’avventura è meno poetico. Ludum School (questo è il nome scelto per l’istituto che conta altri due soci oltre al fondatore Paschina), parte con 18 iscritti all’asilo nido. In tre bisogna occuparsi di tutte le incombenze, dal guidare i bus che conduce i bambini a scuola a cucinare per loro. Anche dal punto di vista economico lo scarto rispetto al passato è brusco: l’imprenditore sardo-milanese passa a mille euro mensili ma i soldi, come ha già dimostrato in passato, non sono l’elemento centrale nelle sue scelte. Conta molto di più riconoscere una sfida connaturata alla propria vocazione.

“I primi tempi sono stati duri – ricorda –. I bambini ci hanno restituito con la loro gioia il prezzo delle nostre fatiche. Quando una donna mi disse: si vede che i vostri bambini sono felici, è stata la molla per andare avanti”. Nel 2015 la Ludum School si insedia in un’ex edificio industriale del sud Milano riqualificato, Paschina rischia tutto arrivando a vendere i 14 appartamenti di famiglia per finanziare l’operazione. È una scuola elementare su generis, con l’80 per cento delle lezioni in inglese e un bambino che siede nel consiglio di amministrazione a pieno diritto per presentare proposte e progetti.

Un nuovo capitolo

Il passo successivo è la partnership con la Kc School, una celebre scuola internazionale di Milano. Siamo nel 2017, il fatturato raggiunge i 3,5 milioni di euro, gli allievi 250 e i dipendenti 35. Un anno dopo arriva un’offerta che non si può rifiutare: il fondo Providence rileva la società che diventa Ics Milan International School, entrando in un network mondiale di 54 scuole.

Il passaggio consente di avere la liquidità per realizzare il vecchio sogno di Paschina: un megacampus per 1000 studenti liceali a Milano, accanto al quartier generale di Fastweb e alla Fondazione Prada. L’inaugurazione è fissata per dicembre. “Rispetteremo i protocolli, abbiamo spazi immensi – osserva Paschina -. Anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo io vedo molte opportunità. Il mio futuro lo vedo legato ai giovani. Penso a un progetto per aiutarli a entrare nel mondo del lavoro, che non sia il solito master ma una sorta di scuola di arti e mestieri: i ragazzi di oggi sono molto preparati ma hanno bisogno di qualcuno che li incoraggi, li guidi”.

