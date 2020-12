400 politici chiedono ad Amazon di alzare i salari dei lavoratori

4 December 2020 – 14:09

(Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)Nei giorni in cui Amazon chiudeva un altro Black Friday da record che ha visto l’azienda guadagnare oltre 9 miliardi di dollari, secondo i dati riportati da Cnbc, il colosso dell’ecommerce è tornato al centro delle critiche per i suoi privilegi fiscali e per le condizioni di lavoro dei suoi dipendenti. Un fronte internazionale di 401 tra politici e personalità delle istituzioni di 34 paesi ha firmato congiuntamente una lettera aperta indirizzata a Jeff Bezos per chiedere la fine dei “giorni di impunità” garantita all’azienda.

Facendo seguito alla mobilitazione di protesta e agli scioperi che lo scorso 27 novembre, giorno appunto del Black Friday, hanno visto unirsi in diversi paesi lavoratori, sindacati, attivisti e politici sotto la richiesta “Make Amazon Pay”, il 3 dicembre la federazione sindacale internazionale Uni Global Union e l’organizzazione Progressive International hanno predisposto l’appello sottoscritto dai politici di tutto il mondo e rivolto direttamente al presidente e amministratore delegato del colosso di Seattle.

Nella lettera, i firmatari chiedono sostanzialmente che Amazon inizi a versare più tasse nei paesi in cui sono attivi i suoi servizi, aumenti il salario minimo dei suoi dipendenti e sostenga maggiori costi per implementare politiche di riduzione dell’impatto ambientale. Tutto sulla base della premessa che “il mondo sa che Amazon può permettersi di pagare i suoi lavoratori, i suoi costi ambientali e le sue tasse”.

Tra i firmatari, ci sono principalmente politici appartenenti a partiti ambientalisti, democratici e di sinistra, come il laburista britannico Jeremy Corbyn, l’ex ministro dell’Economia greco Yanis Varoufakis o la vicepresidente dell’Europarlamento, Heidi Hautala.

Le altre richieste avanzate dagli attivisti e dai politici riguardano anche maggiori diritti per i lavoratori, garanzie sindacali, una maggiore sicurezza occupazionale e anche una maggiore sicurezza sul lavoro, punto su cui Amazon è stato duramente criticato in diversi paesi nei mesi scorsi riguardo agli standard di sicurezza sanitari necessari nei suoi magazzini e centri di smistamento durante la prima ondata dell’emergenza Covid-19. La stessa azienda, peraltro, ha ammesso che i suoi lavoratori contagiati sono stati oltre 20mila soltanto negli Stati Uniti.

E proprio da quelle proteste sono nate le mobilitazioni e le iniziative che si sono svolte in occasione del Black Friday 2020 in diversi paesi. In Italia, per esempio, la Cgil, che supporta il movimento Make Amazon Pay, ha organizzato il suo “Red Friday” online per parlare dei diritti dei lavoratori di Amazon e di altre piattaforme.

Dal canto suo l’azienda si difende e risponde alle accuse dei firmatari di questa lettera ribadendo che la compagnia “offre una forte esperienza di supporto ai dipendenti, ai clienti e alle proprie comunità, incluse condizioni di lavoro sicure, salari competitivi e grandi benefici”, riporta il Washington Post.

Sul fronte della tassazione, invece, dopo il nulla di fatto sulla web tax condivisa in sede Ocse, in Europa la Francia, dove Amazon ha anche trovato un accordo per lo spostamento del Black Friday, ha annunciato che tornerà ad applicare la sua tassazione del 3% sul fatturato dei colossi del web con oltre 750 milioni di euro di entrate annue. Da questa misura, Parigi nel 2019 ha ricavato incassato oltre 400 milioni di euro, e ora punta a fare altrettanto per sostenere un’economia duramente provata dalla crisi.

The post 400 politici chiedono ad Amazon di alzare i salari dei lavoratori appeared first on Wired.

Fonte: Wired