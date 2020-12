Senti come suona una nebulosa

3 December 2020 – 13:12

Possiamo percepire gli oggetti del cosmo anche con sensi diversi dalla vista? Sì, ci dicono gli scienziati, che con qualche espediente sono riusciti a convertire in suono le immagini raccolte dai telescopi spaziali. Il processo si chiama sonificazione, e in questo video, appena diffuso dalla Nasa, potete averne un’anteprima: l’audio che sentite non è altro che la trasposizione in note dell’immagine di una nebulosa, quella cosiddetta del Granchio, raccolta dal telescopio spaziale Chandra. Nel corso dello slittamento del cursore, udiamo insomma una gran moltitudine di suoni sulla base delle coordinate e della luminosità degli oggetti che incontra.

(Credit video: Nasa/Cxc/Sao/K.Arcand, System Sounds – M. Russo, A. Santaguida)

Fonte: Wired