Questo momento trash di Sanremo è tra i video più visti di YouTube in Italia nel 2020

3 December 2020 – 10:54

La piattaforma di condivisione video ha diffuso in queste ore la lista delle clip made in Italy più popolari dell’anno: una doppia classifica che indica i contenuti musicali e non musicali che più hanno generato attenzione e attirato visualizzazioni nel corso degli ultimi 12 mesi. Tra questi non poteva mancare il momento clou di Sanremo 2020.

Fonte: Fanpage Tech