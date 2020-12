Quale smartwatch regalare a tuo figlio (anche per sapere dove va)

3 Dicembre 2020 – 20:28

Molti di questi wearable sono proposti a prezzi stracciati, ma spendere qualche decina di euro in più mette a disposizione un prodotto mediamente più facile e soprattutto sicuro da usare. Il livello di protezione della privacy di uno smartwatch connesso costantemente e direttamente a Internet in effetti è un aspetto da non trascurare.Continua a leggere



Molti di questi wearable sono proposti a prezzi stracciati, ma spendere qualche decina di euro in più mette a disposizione un prodotto mediamente più facile e soprattutto sicuro da usare. Il livello di protezione della privacy di uno smartwatch connesso costantemente e direttamente a Internet in effetti è un aspetto da non trascurare.

Continua a leggere Molti di questi wearable sono proposti a prezzi stracciati, ma spendere qualche decina di euro in più mette a disposizione un prodotto mediamente più facile e soprattutto sicuro da usare. Il livello di protezione della privacy di uno smartwatch connesso costantemente e direttamente a Internet in effetti è un aspetto da non trascurare.

Fonte: Fanpage Tech