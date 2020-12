Pow3r e Stermy a Basement Cafè by Lavazza ci raccontano perché i videogiochi sono un fenomeno culturale

3 Dicembre 2020 – 9:23

La rilevanza degli esport e del gaming competitivo è in crescita, e lo provano le diverse sfaccettature del dibattito su questo tema: c’è quella di business, quella regolamentare (nell’ottica di una parificazione con gli sport canonici), quella culturale, quella legata alla componente tecnologica e quindi più propriamente all’innovazione pura. E poi ci sono i numeri, come quelli dei canali Twitch in cui i gamer/streamer giocano mentre una platea di appassionati li segue in diretta per capirne i segreti e commentarne le imprese.

Gamer di fama che si confrontano con colleghi altrettanto quotati, ma anche con campioni di altre discipline, in nome di un divertimento che, nel caso di Giorgio Pow3r Calandrelli, ha assunto la veste di un professionismo che oggi si declina principalmente in ottica streamer ma partendo da un fortissimo background di gamer competitivo.

Calandrelli è protagonista con Alessandro Stermy Avallone, titolato campione nel segmento, di un appuntamento dedicato al gaming nell’ambito della nuova stagione di Basement Café by Lavazza, ospiti dello scrittore e host Antonio Dikele Distefano. Un luogo di confronto digitale per le nuove generazioni come Basement Café non può non affrontare la realtà del gaming, che – come raccontano gli stessi protagonisti – è una dimensione dove toccare con mano evoluzioni tecnologiche e personali ma anche uno spazio di aggregazione e confronto all’insegna, appunto, di valori cari allo sport in generale.

Le potenzialità di questo settore sono ampie e hanno spinto Lavazza a incrociarne la traiettoria: lo scorso novembre il brand delle miscele e della macchine da caffè ha infatti lanciato la campagna Icons of Italy, introducendo una mappa personalizzata Lavazza nel gioco Fortnite. La mappa è un viaggio esperenziale che racconta le icone della cultura nazionale, con chiari e decisi riferimenti al tema caffè. Anche per i più giovani Lavazza è un brand noto, ma non è certo usuale ritrovarlo nel contesto di un famoso gioco free to play a conferma del carattere peculiare della collaborazione tra il marchio e Fnatic, realtà internazionale nel settore degli e-sport. Calandrelli, già giocatore professionista su Fornite e in forza come italiano al team di Fnatic, ha preso parte all’esperienza di gioco interattiva, per raccontare l’inedita convergenza tra Lavazza e il mondo del gaming, dando il suo personale avvio alla campagna Icons of Italy lo scorso 11 novembre.

La collaborazione è votata all’interazione, quindi al coinvolgimento dei giocatori che potranno utilizzare l’hashtag #IconsofItaly per segnalare i risultati ottenuti nei livelli aggiuntivi che la mappa offrirà ai players e aggiudicarsi anche dei gadget.

Ma la mappa customizzata su Fornite è solo un primo passo di questa inedita sinergia: il prossimo 16 dicembre sul canale YouTube di Fnatic un documentario in due parti racconterà l’ascesa di Pow3r Calandrelli e il suo impegno per dimostrare che, dietro l’intrattenimento che regala al pubblico, c’è sempre e soprattutto un gameplay di alto livello.

