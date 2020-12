Le migliori app del 2020

3 Dicembre 2020

(Foto: Google)Come da tradizione, Google e Apple hanno pubblicato la selezione di quelle che sono state decretate come le migliori app Android e iPhone del 2020. Tra i vari strumenti per il telelavoro e per rimanere in contatto con amici e colleghi a distanza, le utilità per rimanere in forma, i software per multimedialità e intrattenimento e gli immancabili social, emerge uno spaccato dell’anno che più di tutti ha modificato la quotidianità a livello globale.

Le migliori app iPhone del 2020 secondo Apple

Apple ha ufficializzato i vincitori del Best of 2020 dell’App Store con una selezione di quindici tra applicazioni e giochi che si sono distinti nell’immensa scelta dello store online per il loro aiuto valido e concreto nella semplificazione dei compiti della vita quotidiana, per mantenersi in forma e rimanere in contatto con amici e colleghi.

Relativamente a iPhone, il riconoscimento di app dell’anno è andata all’indipendente Wakeout! sviluppata da Andres Canella che si occupa di insegnare la ginnastica dolce anche da remoto, mentre il gioco dell’anno ha premiato l’rpg Genshin Impact, che ha spostato l’asticella della qualità di un gioco gratuito con tanta qualità e un open world tutto da esplorare.

Gli altri software segnalati sono stati Shine, dedicata alle persone di colore come utilità per aiutare a prendersi cura di sé e concentrarsi sul proprio benessere. Explain Everything Whiteboard si dedica agli insegnanti e gli studenti con uno strumento collaborativo in cloud. Caribu offre un catalogo di giochi interattivi e libri che accompagnano l’esperienza della videochiamata per rimanere vicino ai propri cari. Pokémon Go si è reinventato per aiutare a rimanere in casa al sicuro e infine viene premiata l’app ShareTheMeal del World Food Programme delle Nazioni Unite che fino a oggi ha permesso di condividere 87 milioni di pasti.

Le migliori app Android del 2020 secondo Google

Anche Google ha pubblicato la propria selezione delle app migliori del 2020 con i cosiddetti Best Award del 2020 che, anche in questo caso, hanno premiato le applicazioni che sono riuscite a venire meglio incontro alle esigenze di quest’anno travagliato con lavoro, educazione e tempo libero profondamente stravolte dalla pandemia Covid-19.

Non è quindi un caso trovare nella selezione applicazioni che pensano al benessere psicofisico come l’interessante Loona che cerca di rilassare la mente prima di andare a dormire oppure Intellect che aiuta a trovare il proprio equilibrio interiore o ancora Centr che sprona a allenarsi con continuità ed efficienza assieme all’attore Chris Hemsworth.

Altre app sono tra quelle più scaricate come Disney+ che ha portato un grande carico di contenuti da godere durante il lockdown come film e serie tv, ma anche Microsoft Office per la produttività anche in regime di smart working o ancora Zoom per le videochiamate di grupo. Tra i giochi premiati ci sono anche perle come Harry Potter: Puzzles & Spells e Sky: Children of the Light.

