FinTech e crypto: USD Coin per il gigante Visa?

3 December 2020 – 9:36

Visa con Circle per diffondere l’utilizzo della criptovaluta USD Coin, una moneta con valore ancorato a quello del dollaro statunitense.

The post FinTech e crypto: USD Coin per il gigante Visa? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico