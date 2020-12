È morto l’attore Hugh Keays-Byrne, l’Immortan Joe di Mad Max: Fury Road

3 December 2020 – 17:52

È morto lo scorso 2 dicembre all’età di 73 anni Hugh Keays-Byrne, l’attore australiano noto soprattutto per la sua partecipazione a due dei film di Mad Max. Nato nel 1947 nella regione indiana, allora ancora sotto il controllo britannico, del Kashmir, Keays-Byrne si trasferì da bambino con la famiglia, dove iniziò a recitare alla fine degli anni Sessanta in televisione ed entrando poi, dal 1968 al 1973 nella Royal Shakespeare Academy. Proprio alla fine di una tournée internazionale si trasferì definitivamente in Australia, dove avvenne appunto il fortunato incontro con il regista George Miller.

Miller cercava proprio una serie di attori per il suo film Mad Max del 1978 (noto in Italia come Interceptor) per scritturarli nella parte della gang di motociclisti del deserto che uccide la famiglia del protagonista del film, interpretato da Mel Gibson. Il regista scelse proprio Keays-Byrne per interpretare Toecutter, il leader della banda. L’attore tornò poi all’interno della saga dando il volto, coperto da una terrificante maschera, a Immortan Joe, l’antagonista del sequel del 2015 Mad Max: Fury Road. Prima ancora avrebbe dovuto partecipare a un altro film di Miller, Justice League: Mortal, nei panni di Martian Manhunter, che però non venne mai realizzato a causa di uno sciopero degli sceneggiatori nel 2007. Fra gli altri suoi ruoli anche quello dell’alieno Grunchlk nella serie fantascientifica Farscape.

“Ci sono persone che riempiono completamente il mondo quando sei con loro. E lui era certamente una di queste“, ha dichiarato George Miller in ricordo del suo frequente collaboratore, che definisce come “il collante che tenne insieme il primo Mad Max”: “All’inizio lo trovai così formidabile da essere spaventato da quanto si calava nella parte. Ma la verità è che era una persona dolce e calorosa, accogliente con tutti“. Miller ricorda anche di quando, avendo un budget risicato per il film e dovendo spostare molti attori della gang da Sydney a Melbourne dove si svolgevano le riprese, Keays-Byrne propose che tutti salissero a bordo delle moto di scena per raggiungere la location. “Là fuori nel deserto, durante le riprese più ardue, non c’era persona migliore da avere accanto“, ricorda ancora Miller.

The post È morto l’attore Hugh Keays-Byrne, l’Immortan Joe di Mad Max: Fury Road appeared first on Wired.

Fonte: Wired