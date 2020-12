Di cosa parliamo oggi a Wired Trends 2021 – Media

3 Dicembre 2020 – 9:04

L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando ha portato improvvisi e importanti cambiamenti in tutti gli aspetti della nostra vita: dal lavoro agli affetti, dall’informazione e dall’intrattenimento fino alla didattica e agli acquisti. Emergono quindi nuove e diverse esigenze sia in termini di esperienza che di racconto della realtà, per le quali esiste però un minimo comune denominatore: la connettività. In questo contesto, la connettività si impone come un bisogno emergente, l’elemento più funzionale per vivere e descrivere la vita di oggi. Inoltre, la crisi che stiamo affrontando ha generato una trasformazione nel rapporto degli individui con la tecnologia. La principale evidenza riguarda proprio il favore crescente nei confronti della digitalizzazione, con il suo contributo attivo al miglioramento della società. Come andremo a raccontare durante questa puntata di Wired Trends, con la collaborazione di Ipsos e Sky Wifi, una tendenza che ha visto un’accelerazione importante negli ultimi mesi, quando il lockdown ha stimolato ovunque un grande incremento dell’uso della tecnologia. Siamo in streaming da Casa Sky Wifi oggi dalle 11:00 alle 13:00 sul sito dell’evento e in questa pagina.

Ecco il programma della mattina:

Ne discuteranno Emanuele Lomello, Course Leader del Triennio in Creative Technologies di Naba, Nuova Accademia di Belle Arti; Enrica Tiozzo, Senior Client Officer, Ipsos; Jeffrey Schnapp, Designer e storico statunitense, figura di riferimento nel campo delle digital humanities, co-direttore del Berkman Klein Center for Internet and Society, Harvard e fondatore e direttore del metaLab, Harvard; Alessandro Baricco, scrittore, autore e regista; Paolo Iabichino, esperto di comunicazione, autore e pubblicitario; Giovanni Boccia Artieri, esperto di nuovi media e degli impatti sociali e culturali dell’innovazione tecnologica, docente di Sociologia dei media digitali all’Università di Urbino Carlo Bo; Sebastiano Iannizzotto e Valentina Rivetti, social media strategist e copywriter, co-fondatori di dieci04.

