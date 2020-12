Cyber-riciclaggio: l’operazione EMMA 6 in 26 paesi

3 December 2020 – 10:18

Le autorità di 26 paesi coinvolte in un’operazione coordinata il cui obiettivo è quello di assestare un duro colpo al fenomeno del riciclaggio.

The post Cyber-riciclaggio: l’operazione EMMA 6 in 26 paesi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico