C’è chi sostiene che gli addobbi natalizi alla Casa Bianca siano un po’ lugubri quest’anno

3 December 2020 – 13:09

Sarà per il clima cupo da fine mandato e la mancata rielezione del presidente Trump, sarà colpa della pandemia globale che ha smorzato ogni slancio di entusiasmo, ma in tanti hanno trovato un solo aggettivo per descrivere gli addobbi natalizi alla Casa Bianca di questo 2020: lugubri.

Potrebbe trattarsi di una problema di luci o colori scelti (a proposito: c’è sempre stato tutto quel verde petrolio nella teppezzeria?), sta di fatto che il colpo d’occhio è abbastanza creepy, come direbbero a Washington. D’altronde, visti i precedenti, ci si aspettava qualcosa di un pochino più entusiasmante.

Della presentazione alla stampa, come sempre, si è occupata la First Lady Melania Trump, diventata immediatamente destinataria delle critiche e oggetto di gran bei meme.

