Among Us è il gioco più scaricato del 2020 sia su iPhone che su iPad

3 December 2020 – 13:05

Apple conferma il successo esplosivo di Among Us: secondo le classifiche pubblicate dal colosso di Cupertino sulle app e i giochi più popolari del 2020, il titolo di InnerSloth, basato sulle deduzioni sociali, occupa il primo posto come gioco più scaricato sia su iPhone che su iPad. Ecco i dettagli.Continua a leggere



conferma il successo esplosivo di Among Us: secondo le classifiche pubblicate dal colosso di Cupertino sulle app e i

Continua a leggere Apple conferma il successo esplosivo di Among Us: secondo le classifiche pubblicate dal colosso di Cupertino sulle app e i giochi più popolari del 2020, il titolo di InnerSloth, basato sulle deduzioni sociali, occupa il primo posto come gioco più scaricato sia su iPhone che su iPad. Ecco i dettagli.

Fonte: Fanpage Tech