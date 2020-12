A gennaio parte la lotteria degli scontrini, ma metà dei registratori di cassa non è pronta

3 December 2020 – 15:17

Dall’1 gennaio 2020 parte la lotteria degli scontrini in Italia Foto di Steve Buissinne da PixabayCon le prime richieste dei codici da presentare ai commercianti al momento degli acquisti si è messa in moto la macchina della lotteria degli scontrini, che partirà ufficialmente a gennaio. Nella sola giornata del primo dicembre, quando si è aperta la registrazione sul sito dedicato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha registrato oltre 472mila richieste. Ma a un mese dalla partenza ufficiale dell’iniziativa, un possibile problema è rappresentato soprattutto dai registratori di cassa telematici non ancora aggiornati.

In base a quanto stabilito dal governo già in vista dell’obbligo dello scontrino elettronico, gli esercenti sono tenuti a dotarsi di registratori telematici per inviare i dati fiscali giornalieri direttamente all’Agenzia delle entrate, e su questa base di trasferimento si inscrive anche il sistema della lotteria degli scontrini. Ma Secondo i dati di Confesercenti, per esempio, soltanto un registratore su tre è attualmente pronto a ricevere i dati del cliente e associarli e trasmetterli in tempo reale per rilasciare lo scontrino con i biglietti virtuali validi per le estrazioni.

A sottolineare questo ritardo è anche il gruppo Custom, compagnia hi-tech italianache dal 1992 produce soluzioni tecnologiche integrate e connesse come stampanti fiscali, registratori telematici, pos e software di gestione per commercianti e imprese. Secondo quanto riportato dall’azienda, in base alle stime dell’associazione Comufficio, a oggi sono pronti per la lotteria soltanto 600mila registratori su 1.360.000 totali attivati e censiti da Sogei, la Società generale di informatica controllata dal ministero dell’Economia e delle finanze, che segnala anche come ancora 200mila attività non abbiano adeguato i propri registratori.

Proprio Custom, inoltre, in Italia conta oltre 350mila dispositivi telematici installati in attività commerciali ed è presente in 15 mercati fiscali, è in prima linea nell’adeguamento dei registratori e fornisce un aggiornamento da remoto. La lotteria degli scontrini può essere un’opportunità anche per gli esercenti stessi, dato che nel caso di pagamenti elettronici il governo ha previsto premi per i commercianti fino a 5mila euro per le estrazioni settimanali, a 20mila euro per quelle mensili e fino a un milione di euro per l’estrazione annuale.

