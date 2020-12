Zoom è stata l’app più scaricata su iPhone nel 2020

2 Dicembre 2020 – 14:28

L’app per le videochiamate è risultata la più scaricata sia su iPhone che su iPad in questi 12 mesi, mentre l’anno precedente non figurava nemmeno nella top 20. Covid-19 ha reso indispensabile una tipologia di software che fino a pochi mesi prima della pandemia era considerata non fondamentale.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech