Vodafone e Disney lanciano Neo, lo smartwatch per bambini

2 December 2020 – 16:41

È un’alleanza all’insegna dell’innovazione e dell’attenzione ai più piccoli quella annunciata in queste ore fra Vodafone e Disney. La società di telecomunicazioni e la casa di Topolino hanno presentato infatti Neo, uno smartwatch appositamente progettato per i bambini. Si tratta di un vero e proprio orologio intelligente che coniuga funzionalità, design e divertimento, e che permette ai più piccoli di fare i primi passi nel mondo della connessione digitale e ai genitori di rimanere connessi con i propri figli in totale sicurezza.

Neo sfrutta la tecnologia Vodafone per consentire ai bambini di scattare foto grazie a una fotocamera frontale integrata. C’è anche un sistema di localizzazione e contapassi che registra i movimenti e dà la possibilità di impostare alcuni obiettivi per incoraggiarli a fare attività. Neo permette anche ai genitori di rimanere in contatto con i figli attraverso un sistema di chiamate, chat e videomessaggi. Le comunicazioni sono consentite solo con dei contatti approvati, che gli adulti possono impostare direttamente dalla propria Vodafone Smart App; sempre dall’applicazione possono inoltre gestire il tempo di fronte allo schermo, impostare una modalità silenziosa e sapere sempre dove si trova il dispositivo. Funzioni come calendario, meteo, calcolatrice e promemoria permettono di scandire al meglio tempo e appuntamenti.

Questa prima esperienza digitale è resa più accattivante attraverso i personaggi e i contenuti messi a disposizione da Disney e dai suoi vari marchi (Marvel, Star Wars…): ogni utente junior può personalizzare l’esperienza impostando un aiutante animato, scegliendo fra figure amatissime come Minnie, Elsa, Buzz Lightyear, Baby Yoda e tanti altri. Ogni personaggio, modificabile quante volte si vuole, porta con sé attività a tema ed effetti sonori ad hoc che accompagnano i movimenti. Le animazioni Disney introducono i più piccoli in un ambiente famigliare e protetto, e questo speciale smartwatch rappresenta un primo passo affidabile e circoscritto affinché genitori e figli restino sempre connessi in un ambiente sicuro e divertente, però ancora senza accesso a internet o ai social.

Il progetto Neo nasce proprio dalla collaborazione creativa fra Vodafone e Disney, con la partecipazione del designer Yves Béhar e del suo team di fuseproject: “Unendo le riconosciute capacità di Vodafone nel design e nella tecnologia e i personaggi più amati Disney abbiamo creato un prodotto unico, che sarà molto apprezzato sia dai figli sia dai genitori”, ha dichiarato Lutfu Kitapci, managing director di Vodafone Smart Tech: “Il nostro impegno per connettere i nostri clienti agli aspetti e alle cose più importanti della loro vita guida tutto ciò che facciamo. E non c’è nulla di più importante di restare connessi con i propri figli”. Anche il designer Béhar sottolinea come la progettazione dello smartwatch sia nata dalla “ricerca di un equilibrio fra le esigenze dei bambini e quelle dei genitori, facilità d’uso e portabilità”.

Dal punto di vista tecnico, lo smartwatch Neo, resistente all’acqua, si presenta come un oggetto piccolo e versatile, dal peso di poco più di 40 grammi, uno schermo arrotondato da 1,2 pollici, corpo in policarbonato e cinturino in poliuretano. Il dispositivo, poi, è dotato di una fotocamera da 5 megapixel, sistema operativo AOSP (Android Open Source Project) e una ram da 512 MB. Con una batteria che dura fino a 48 ore in standby, ha un sistema di comunicazione che permette scambio in chat di messaggi gratuiti fino a 150 caratteri, emoji, testi predefiniti, chiamate VoIp fino a 5 minuti e videomessaggi da 10 a 30 secondi, il tutto da gestire tramite l’app Vodafone Smart App. Neo sarà disponibile nei primi mesi del 2021, ma è già possibile registrarsi sul sito ufficiale per essere i primi a riceverlo a un costo base di 199 euro, con altre offerte e promozioni che saranno attivate a seconda dei propri piani tariffari.

